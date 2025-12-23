Покушение на убийство брата в Подольском районе Одесской области

Задержан житель Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Подольском районе ссора между братьями закончилась выстрелом. Во время совместного ужина старший брат выстрелил в младшего из ружья. Раненого мужчину госпитализировали с тяжелыми повреждениями. Стрелка задержали, ему уже избрали меру пресечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали инцидента

Происшествие произошло в одном из домовладений Подольского района. В полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота и повреждением внутренних органов. Правоохранители выяснили, что пострадавший жил вместе с 49-летним братом. Во время ужина, где употребляли алкоголь, между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. После этого старший брат достал из тайника ружье и выстрелил в родственника, а затем убежал, забрав оружие с собой.

"Скорую" раненому вызвали родители, которые живут рядом. Они пришли к сыновьям после того, как услышали шум со двора. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Что грозит

Во время следственных действий правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, в частности ружье, которое мужчина спрятал на территории двора. Задержанному сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По закону мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

