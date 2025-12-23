Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине ужин братьев закончился стрельбой — какие последствия

На Одесчине ужин братьев закончился стрельбой — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 12:41
Покушение на убийство брата в Подольском районе Одесской области
Задержан житель Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Подольском районе ссора между братьями закончилась выстрелом. Во время совместного ужина старший брат выстрелил в младшего из ружья. Раненого мужчину госпитализировали с тяжелыми повреждениями. Стрелка задержали, ему уже избрали меру пресечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали инцидента

Происшествие произошло в одном из домовладений Подольского района. В полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота и повреждением внутренних органов. Правоохранители выяснили, что пострадавший жил вместе с 49-летним братом. Во время ужина, где употребляли алкоголь, между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. После этого старший брат достал из тайника ружье и выстрелил в родственника, а затем убежал, забрав оружие с собой.

"Скорую" раненому вызвали родители, которые живут рядом. Они пришли к сыновьям после того, как услышали шум со двора. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Что грозит

Во время следственных действий правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, в частности ружье, которое мужчина спрятал на территории двора. Задержанному сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По закону мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, мы сообщали, что в Херсоне мужчина во время ссоры взорвал гранату. Также мы писали, что Коломойский сделал заявление о покушении на Миндича в Израиле.

Одесса стрельба Одесская область покушение Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации