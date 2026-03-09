Відео
Головна Одеса На Одещині весняна посівна стартувала пізніше ніж зазвичай

На Одещині весняна посівна стартувала пізніше ніж зазвичай

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 19:31
Посівна в 2026 на Одещині почнеться пізніше
Поле на Одещині вкрите снігом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні починається весняна посівна кампанія 2026 року, але цього разу польові роботи стартують трохи пізніше. Причиною стала холодна зима — ґрунт глибше промерз, а сніг у частині регіонів лежав довше. Першими до робіт традиційно готуються південні області, зокрема Одещина. Аграрії планують засіяти майже ті самі площі, що й торік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністра економіки.

Посівна на півдні

Весняна посівна кампанія в Україні стартує із невеликою затримкою. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, на це вплинули погодні умови — ґрунт у багатьох регіонах промерз глибше, ніж зазвичай, а сніговий покрив тримався довше. Традиційно польові роботи починаються саме на півдні країни. Серед перших у поле виходять аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, після чого посівна поступово рухається на північ.

У міністерстві також зазначають, що можливе подорожчання пального наразі не є критичним для аграріїв. У структурі собівартості окремих культур витрати на паливо становлять близько 10–15%. Тому навіть у разі зростання цін вплив на кінцеву вартість продукції оцінюють приблизно на рівні 1–2%.

Площа посівних

За попередніми оцінками Мінекономіки, у 2026 році площі посівів ярих культур в Україні істотно не зміняться і залишаться приблизно на рівні минулого року. Це стосується і південних регіонів, зокрема Одеської області. Аграрії також оцінюють стан озимих культур. У більшості регіонів вони добре пережили зиму — втрати не перевищують 3–5%, а подекуди їх немає взагалі. Водночас у кількох областях ситуація складніша. Зокрема, у Кіровоградській області можливі втрати до 30–40% посівів озимих, у Вінницькій — до 20–30%. У Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях втрати оцінюють у межах 10–20%.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні зберігається зростання цін на пшеницю через активність трейдерів. Дорожчає продукція й на експортному ринку. Ціни попиту на пшеницю 2 класу та фуражне зерно варіювалися від 9 600 до 10 600 гривень за тонну та від 8 800 до 10 100 гривень за тонну відповідно. 

Також ми писали, що на експортному ринку фуражної кукурудзи фіксуються зміни у цінах. Так, продукція подорожчала до 9 600 гривень за тонну. У південних регіонах доставку кукурудзи для подальшого експорту пропонують за цінами у 10 300 гривень за тонну. Водночас ціни у портах є нижчими на 3 — 4 долари — від 207 до 214 доларів за тонну (від 8 901 до 9202 гривень за тонну). 

 

Одеса посівна кампанія Одеська область зима Новини Одеси аграрії
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
