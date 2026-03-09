Видео
Главная Одесса Через холодную зиму посевная на Одесчине начнется позже

Через холодную зиму посевная на Одесчине начнется позже

Дата публикации 9 марта 2026 19:31
Посевная в 2026 году в Одесской области начнется позже
Поле в Одесской области покрыто снегом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине начинается весенняя посевная кампания 2026 года. Но на этот раз полевые работы стартуют немного позже. Причиной стала холодная зима. Из-за этого почва глубже промерзла, а снег в части регионов лежал дольше. Первыми к работам традиционно готовятся южные области, в частности Одесская область. Аграрии планируют засеять почти те же площади, что и в прошлом году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министра экономики.

Посевная на юге

Весенняя посевная кампания в Украине стартует с небольшой задержкой. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, на это повлияли погодные условия — почва во многих регионах промерзла глубже, чем обычно, а снежный покров держался дольше. Традиционно полевые работы начинаются именно на юге страны. Среди первых в поле выходят аграрии Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей, после чего посевная постепенно движется на север.

В министерстве также отмечают, что возможное подорожание топлива пока не является критическим для аграриев. В структуре себестоимости отдельных культур расходы на топливо составляют около 10-15%. Поэтому даже в случае роста цен влияние на конечную стоимость продукции оценивают примерно на уровне 1-2%.

Площадь посевных площадей

По предварительным оценкам Минэкономики, в 2026 году площади посевов яровых культур в Украине существенно не изменятся и останутся примерно на уровне прошлого года. Это касается и южных регионов, в частности Одесской области. Аграрии также оценивают состояние озимых культур. В большинстве регионов они хорошо пережили зиму — потери не превышают 3-5%, а кое-где их нет вообще. В то же время в нескольких областях ситуация сложнее. В частности, в Кировоградской области возможны потери до 30-40% посевов озимых, в Винницкой — до 20-30%. В Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях потери оценивают в пределах 10-20%.

Напомним, мы сообщали, что в Украине сохраняется рост цен на пшеницу из-за активности трейдеров. Дорожает продукция и на экспортном рынке. Цены спроса на пшеницу 2 класса и фуражное зерно варьировались от 9 600 до 10 600 гривен за тонну и от 8 800 до 10 100 гривен за тонну соответственно.

Также мы писали, что на экспортном рынке фуражной кукурузы фиксируются изменения в ценах. Так, продукция подорожала до 9 600 гривен за тонну. В южных регионах доставку кукурузы для дальнейшего экспорта предлагают по ценам в 10 300 гривен за тонну. В то же время цены в портах ниже на 3 — 4 доллара — от 207 до 214 долларов за тонну (от 8 901 до 9202 гривен за тонну).

 

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
