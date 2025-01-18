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На Одещині військовий пішов у СЗЧ через конфлікт із командиром

18 січня 2025 22:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Військовий на Одещині отримав тюремний строк за СЗЧ
Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Військовий з Одещини самовільно залишив частину та переховувався від служби понад рік. Чоловіка засудили до тюремного строку. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Відомо, що чоловік був мобілізований у лютому 2022 року на посаду водія гранатометного відділення морської піхоти. 2 липня 2022 року матрос самовільно залишив розташування військової частини та не повертався до служби до листопада 2023 року.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та пояснив, що залишив частину через конфлікт із командиром. Протягом понад року він перебував у рідному місті Кілія, проводячи час на власний розсуд.

Яке покарання за самовільне залишення частини

Суд врахував пом'якшувальні обставини, зокрема щире каяття, раніше несудимість та участь у бойових діях. Проте його дії визнали тяжким злочином, а самовільне залишення частини — недопустимим. Чоловік піде у в'язницю на 5 років. 

Нагадаємо, Скороход пояснила, для чого військові можуть використовувати СЗЧ. Також ми писали, що суд на Житомирщині став на бік військовослужбовця у справі про СЗЧ

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