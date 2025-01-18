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На Одесчине военный ушел в СЗЧ из-за конфликта с командиром

18 января 2025 22:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Военный в Одесской области получил тюремный срок за СЗЧ
Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Военный из Одесской области самопроизвольно оставил часть и скрывался от службы более года. Мужчину приговорили к тюремному сроку.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Известно, что мужчина был мобилизован в феврале 2022 года на должность водителя гранатометного отделения морской пехоты. 2 июля 2022 года матрос самовольно покинул расположение воинской части и не возвращался к службе до ноября 2023 года.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и объяснил, что оставил часть из-за конфликта с командиром. В течение более года он находился в родном городе Килия, проводя время по своему усмотрению.

Какое наказание за самовольное оставление части

Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности искреннее раскаяние, ранее несудимость и участие в боевых действиях. Однако его действия признали тяжким преступлением, а самовольное оставление части — недопустимым. Мужчина пойдет в тюрьму на 5 лет.

Напомним, Скороход объяснила, для чего военные могут использовать СЗЧ. Также мы писали, что суд на Житомирщине принял сторону военнослужащего в деле о СЗЧ.

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