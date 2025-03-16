Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині військовий вчинив самогубство у навчбаті, — соцмережі arrow

На Одещині військовий вчинив самогубство у навчбаті, — соцмережі

16 березня 2025 19:50
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Самогубство військового у Подільському районі Одеської області — що відомо
Військовослужбовець. Фото ілюстративне: hromadske.radio
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 16 березня, в одному з навчальних батальйонів Подільського району Одеської області було знайдено тіло військовослужбовця. Чоловік, ймовірно, вчинив самогубство.

Про це повідомляють у Facebook-спільноті "Подільський вулик".

Читайте також:

Військовий вчинив самогубство

За інформацією із соцмереж військовослужбовець вчинив самогубство, використавши ремінь, закріплений на бильці ліжка.

"Наразі на місці працюють правоохоронні органи, які встановлюють обставини трагедії. Офіційні коментарі від військового командування та слідчих очікуються згодом", — йдеться у повідомленні.

Самогубство військового в одеській області
Повідомлення у Facebook-спільноті "Подільський вулик".

Також ми писали, що в Києві помер працівник ТЦК, який вистрелив собі в голову.

Раніше у Хмельницькому чоловік вчинив самогубство у територіальному центрі комплектування.

смерть ЗСУ Одеська область військові самогубство військовослужбовці
Реклама
Реклама
Реклама