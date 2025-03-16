Самогубство військового у Подільському районі Одеської області — що відомо

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: hromadske.radio

У неділю, 16 березня, в одному з навчальних батальйонів Подільського району Одеської області було знайдено тіло військовослужбовця. Чоловік, ймовірно, вчинив самогубство.

Про це повідомляють у Facebook-спільноті "Подільський вулик".

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За інформацією із соцмереж військовослужбовець вчинив самогубство, використавши ремінь, закріплений на бильці ліжка.

"Наразі на місці працюють правоохоронні органи, які встановлюють обставини трагедії. Офіційні коментарі від військового командування та слідчих очікуються згодом", — йдеться у повідомленні.

Також ми писали, що в Києві помер працівник ТЦК, який вистрелив собі в голову.

Раніше у Хмельницькому чоловік вчинив самогубство у територіальному центрі комплектування.