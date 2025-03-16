Самоубийство военного в Подольском районе Одесской области — что известно

На Одесчине военный совершил самоубийство в учеббате, — соцсети
В воскресенье, 16 марта, в одном из учебных батальонов Подольского района Одесской области было найдено тело военнослужащего. Мужчина, вероятно, совершил самоубийство.
Об этом сообщают в Facebook-сообществе "Подольский улей".
Военный совершил самоубийство
По информации соцсетей, военнослужащий совершил самоубийство, использовав ремень, закрепленный на перилах кровати.
"Сейчас на месте работают правоохранительные органы, которые устанавливают обстоятельства трагедии. Официальные комментарии от военного командования и следователей ожидаются позже", — говорится в сообщении.
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