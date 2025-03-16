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На Одесчине военный совершил самоубийство в учеббате, — соцсети

16 марта 2025 19:50
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Самоубийство военного в Подольском районе Одесской области — что известно
Военнослужащий. Фото иллюстративное: hromadske.radio
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В воскресенье, 16 марта, в одном из учебных батальонов Подольского района Одесской области было найдено тело военнослужащего. Мужчина, вероятно, совершил самоубийство.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе "Подольский улей".

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По информации соцсетей, военнослужащий совершил самоубийство, использовав ремень, закрепленный на перилах кровати.

"Сейчас на месте работают правоохранительные органы, которые устанавливают обстоятельства трагедии. Официальные комментарии от военного командования и следователей ожидаются позже", — говорится в сообщении.

Самогубство військового в одеській області
Сообщение в Facebook-сообществе "Подольский улей".

Такоже мы писали, что в Киеве умер работник ТЦК, который выстрелил себе в голову.

Ранее в Хмельницком мужчина совершил самоубийство в территориальном центре комплектования.

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