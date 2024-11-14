Перший сніг на Одещині — відео

На Одещині випав сніг. Фото: Telegram/Новости Одессы

У північній частині Одеської області випав перший сніг. У решті території регіону, зокрема, в Одесі, весь день дощитиме.

Відео снігопаду у місті Подільськ опублікував тематичний Telegram-канал The Weather Lab.

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На відео видно, що сніг дрібний і швидко тане, практично не долітаючи до землі. Також сніжило у Кодимі та Балтському районі. Коли випаде перший сніг в Одесі, синоптики поки не прогнозують.

Погода в Одесі

Тим часом сьогодні в Одесі весь день дощитиме. Стовпчик термометра показуватиме +7...+9 °С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Зазначимо, вчора деякі області України вже засипало снігом. Йдеться, зокрема, про Львівщину, Тернопільщину, Рівненщину та Івано-Франківщину, а також місто Житомир. Сьогодні сніжить у Києві та Дніпрі.