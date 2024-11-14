Первый снег в Одесской области — видео

На Одесчине выпал снег. Фото: Telegram/Новости Одессы

В северной части Одесской области выпал первый снег. На остальной территории региона, в частности, в Одессе, весь день будет дождь.

Видео снегопада в городе Подольск опубликовал тематический Telegram-канал The Weather Lab.

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На видео видно, что снег мелкий и быстро тает, практически не долетая до земли. Также снежило в Кодыме и Балтском районе. Когда выпадет первый снег в Одессе, синоптики пока не прогнозируют.

Погода в Одессе

Между тем сегодня в Одессе будет весь день дождь. Столбик термометра будет показывать +7...+9°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Отметим, вчера некоторые области Украины уже засыпали снегом. Речь идет, в частности, о Львовщине, Тернопольщине, Ровенщине и Ивано-Франковской области, а также городе Житомире. Сегодня снег выпал в Киеве и Днепре.