На Одещині вперше збили реактивний дрон РФ: нова загроза

Дрони у нічному небі.

Українські військові вже збивають реактивні російські безпілотники, які ті почали використовувати під час атак. Один із таких дронів, за попередньою інформацією, нещодавно вдалося знищити саме над Одещиною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника Української добровольчої армії Сергія Братчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

Реактивні безпілотники РФ

За словами Сергія Братчука, мовиться зокрема про реактивні безпілотники типу "Шахед", які мають вищу швидкість та складніші характеристики для перехоплення. Однак військові вже навчилися протидіяти і таким цілям. За його словами, успішні результати вже є і на півдні країни.

"Реактивні БПЛА — це був дуже серйозний виклик для нас. Але сьогодні вже вдається ця протидія. Сьогодні вдається збивати, зокрема, ці безпілотники. Попередньо зараз на Одещині якраз збито реактивний такий БПЛА", — сказав речник.

Братчук пояснює, що Росія постійно намагається тестувати нові технології та шукати способи обійти українську оборону. Саме тому, за його словами, Україна змушена реагувати максимально швидко. Наразі головне завдання — не лише збивати самі дрони, а й бити по місцях їх запуску.

"Наші удари на випередження по ворожих тилах мають завадити цим експериментам. Це і пускові майданчики, і відповідні арсенали цього озброєння. Українська протидія точно є", — сказав Сергій Братчук.

Україна б'є по РФ

Окрім цього, речник Української добровольчої армії розповів про знищення паливної інфраструктури російських окупантів. За його словами, зараз під ударами опинився і так званий "сухопутний коридор" до окупованого Криму, який Росія створювала після захоплення півдня України. Саме цими маршрутами загарбники перекидають пальне, техніку та боєприпаси на південний фронт.

"Що ми бачимо сьогодні? Там горить і палає. Причому горять перш за все бензовози. Це те, що безпосередньо йде на південні терени, у південну операційну зону, де сьогодні дуже активні бойові дії", — додав Сергій Братчук.

За його словами, без стабільного постачання пального російській армії буде дедалі складніше підтримувати наступальні дії. І це суттєво вплине на ситуацію на фронті.

Збиття дронів над Чорним морем

Днями українські прикордонники оприлюднили відео, на якому зафіксовані моменти знищення російських БпЛА над південними регіонами та акваторією Чорного моря. Лише за тиждень військові ліквідували понад 50 ворожих дронів різних типів. У прикордонній службі зазначають, що більшість повітряних цілей вдалося ліквідувати саме за допомогою дронів-перехоплювачів. Проте не обійшлося і без мобільних вогневих груп, які збивали дрони зі стрілецької зброї.

Новини.LIVE також повідомляли, що 20 травня РФ вдруге за тиждень завдала масованого удару дронами по Одесі. Унаслідок руйнувань люди кілька хвилин не могли вибратися з власного будинку. Удар пошкодив двері, вибив вікна та понівечив житло. Пізніше на подвір’ї господарі знайшли уламки російського безпілотника.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч на 18 травня російські війська двічі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Через атаку постраждали двоє людей. Окрім цього, окупанти атакували 3 іноземні судна в порту.