На Одесчине впервые сбили реактивный дрон РФ: новая угроза

Дроны в ночном небе. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Украинские военные уже сбивают реактивные российские беспилотники , которые те начали использовать во время атак. Один из таких дронов, по предварительной информации, недавно удалось уничтожить именно над Одесчиной.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в эфире телемарафона "Ми — Україна" .

Реактивные беспилотники РФ

По словам Сергея Братчука, говорится в частности о реактивных беспилотниках типа "Шахед", имеющих более высокую скорость и более сложные характеристики для перехвата. Однако военные уже научились противодействовать и таким целям. По его словам, успешные результаты уже есть и на юге страны.

"Реактивные БПЛА — это был очень серьезный вызов для нас. Но сегодня уже удается это противодействие. Сегодня удается сбивать, в частности, эти беспилотники. Предварительно сейчас в Одесской области как раз сбит реактивный такой БПЛА", — сказал спикер.

Братчук объясняет, что Россия постоянно пытается тестировать новые технологии и искать способы обойти оборону Украины. Поэтому, по его словам, Украина вынуждена реагировать максимально быстро. Пока главная задача — не только сбивать сами дроны, но и бить по местам их запуска.

"Наши удары на опережение по вражеским тылам должны помешать этим экспериментам. Это и пусковые площадки, и соответствующие арсеналы этого вооружения. Украинское противодействие точно есть", — сказал Сергей Братчук.

Украина бьет по РФ

Кроме этого, представитель Украинской добровольческой армии рассказал об уничтожении топливной инфраструктуры российских оккупантов. По его словам, сейчас под ударами оказался и так называемый "сухопутный коридор" в оккупированном Крыму, который Россия создавала после захвата юга Украины. Именно по этим маршрутам захватчики перебрасывают горючее, технику и боеприпасы на южный фронт.

"Что мы видим сегодня? Там горит и пылает. Причем горят прежде всего бензовозы. Это то, что непосредственно идет на южные территории, в южную операционную зону, где сегодня очень активны боевые действия", — добавил Сергей Братчук.

По его словам, без стабильных поставок горючего российской армии будет все сложнее поддерживать наступательные действия. И это существенно повлияет на ситуацию на фронте.

Сбитие дронов над Черным морем

На днях украинские пограничники обнародовали видео, где зафиксированы моменты уничтожения российских БпЛА над южными регионами и акваторией Черного моря. Только через неделю военные ликвидировали более 50 вражеских дронов разных типов. В пограничной службе отмечают, что большинство воздушных целей удалось ликвидировать именно с помощью дронов-перехватчиков. Однако не обошлось и без мобильных огневых групп, сбивавших дроны из стрелкового оружия.

Новини.LIVE также сообщали, что 20 мая РФ второй раз за неделю нанесла массированный удар дронами по Одессе. В результате разрушений люди несколько минут не могли выбраться из собственного дома. Удар повредил дверь, выбил окна и изуродовал жилье. Позже во дворе хозяева обнаружили обломки российского беспилотника.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ночь на 18 мая российские войска дважды атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела разрушений получили четыре многоэтажки и 22 частных дома. Из-за атаки пострадали два человека. Кроме этого, оккупанты атаковали 3 иностранных судна в порту.