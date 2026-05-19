Збиття дронів РФ над Чорним морем: прикордонники показали відео

Дрон над морем. Фото: кадр із відео

Українські прикордонники оприлюднили відео, на якому зафіксовані моменти знищення російських БпЛА над південними регіонами та акваторією Чорного моря. Лише за тиждень військові ліквідували понад 50 ворожих дронів різних типів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відео бойової роботи, яке опублікувала Державна прикордонна служба України.

Збиття дронів над Чорним морем

На кадрах видно, як оператори дронів-перехоплювачів наздоганяють російські безпілотники у повітрі та знищують їх над Чорним морем. У ДПСУ повідомили, що лише за минулу добу бійці Одеського прикордонного загону збили чотири російські БпЛА над Чорним морем. Ще один ворожий безпілотник ліквідували військові Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Загалом протягом минулого тижня прикордонні підрозділи на півдні України знищили:

37 дронів типу "Молнія";

18 "Шахедів";

два безпілотники типу "Італмас";

три розвідувальні безпілотники літакового типу.

У прикордонній службі зазначають, що більшість повітряних цілей вдалося ліквідувати саме за допомогою дронів-перехоплювачів. Проте не обійшлося і без мобільних вогневих груп, які збивали дрони зі стрілецької зброї.

Обстріли Одещини

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 19 травня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Більшість повітряних цілей вдалося збити силам протиповітряної оборони. Втім, один із безпілотників влучив у будівлю складу в Ізмаїльському районі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 18 травня російські війська двічі масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали чотири багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Через атаку постраждали двоє людей — 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їх госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості.

Також журналісти Новини.LIVE побували в одній із пошкоджених квартир у Приморському районі. Вибухова хвиля вибила двері та вікна й серйозно пошкодила помешкання.