Румунія вночі підняла F-16 через дронову атаку РФ на Одещину

Дрони у нічному небі.

Під час нічної атаки Росії на Одещину у ніч на 2 травня один із безпілотників короткочасно порушив повітряний простір Румунії. У відповідь країна підняла в небо винищувачі F-16 та оголосила повітряну тривогу в прикордонному районі.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Дрон РФ залетів до Румунії

За даними Міністерства національної оборони Румунії, уночі радари зафіксували групу з приблизно двадцяти російських дронів, які рухалися у напрямку Ізмаїла на Одещині.

Один із безпілотників під час руху тимчасово зайшов у повітряний простір Румунії в районі населеного пункту Хілія, після чого повернувся у бік України.

"Наземні радари зафіксували короткочасне проникнення дрона в національний повітряний простір у районі Хілії, який продовжив рух у напрямку Ізмаїла", — повідомили у Міноборони країни.

Румунія піднімала винищувачі

У відповідь Румунія підняла два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті. Паралельно в північній частині повіту Тулча оголосили повітряну тривогу. Мешканці отримали сповіщення через систему RO-Alert. На українському березі Дунаю в цей час було чути серію вибухів. Тривогу скасували близько 02:50.

У Міноборони Румунії додали, що інформують союзників по НАТО про ситуацію в режимі реального часу та підтримують постійний зв’язок.

Що відомо про збиття дронів над Румунією

Зазначимо, що це не перший подібний випадок, коли Румунія піднімала винищувачі через рух дронів до її кордонів. Так, у ніч на 25 квітня по Одещині у небо над Румунією піднімали два винищувачі Eurofighter Typhoon. Пілоти отримали дозвіл на можливе ураження безпілотників, які наблизилися до повітряного простору сусідньої країни.

Пізніше мешканці міста Галац звернулися на номер 112 і повідомили про падіння невідомого об’єкта в районі Барієра Траян. На місце прибули рятувальники, поліція та інші спеціалізовані служби. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Водночас було пошкоджено господарську будівлю та електроопору.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч на 2 травня РФ знову атакувала портову інфраструктуру Одещини. В результаті влучань пошкоджено склад та прибудови. На щастя, загиблих та постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучали підрозділи ДСНС. На місці працювали 19 рятувальників і 5 одиниць техніки. Наразі триває огляд території та фіксація пошкоджень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вночі 1 травня російські війська атакували Одесу та область ударними дронами. В Одесі удар пошкодив дах 16-поверхового житлового комплексу. В іншому будинку зруйнував дві квартири на 12-му поверсі. П’ятеро людей дістали поранення — серед них 25-річна жінка та 26-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу. В області дрони влучили по портовій інфраструктурі та пошкодили об’єкти. Слідчі кваліфікують ці удари як воєнний злочин.