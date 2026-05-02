Румыния ночью подняла F-16 из-за дроновой атаки РФ на Одесчину

Дата публикации 2 мая 2026 11:41
Румыния ночью подняла F-16 из-за дроновой атаки РФ на Одесчину
Дроны в ночном небе. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Во время ночной атаки России на Одесскую область в ночь на 2 мая один из беспилотников кратковременно нарушил воздушное пространство Румынии. В ответ страна подняла в небо истребители F-16 и объявила воздушную тревогу в приграничном районе.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

Дрон РФ залетел в Румынию

По данным Министерства национальной обороны Румынии, ночью радары зафиксировали группу из примерно двадцати российских дронов, которые двигались в направлении Измаила в Одесской области.

Один из беспилотников во время движения временно зашел в воздушное пространство Румынии в районе населенного пункта Хилия, после чего вернулся в сторону Украины.

"Наземные радары зафиксировали кратковременное проникновение дрона в национальное воздушное пространство в районе Хилии, который продолжил движение в направлении Измаила", — сообщили в Минобороны страны.

Румыния поднимала истребители

В ответ Румыния подняла два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетеште. Параллельно в северной части уезда Тулча объявили воздушную тревогу. Жители получили оповещение через систему RO-Alert. На украинском берегу Дуная в это время была слышна серия взрывов. Тревогу отменили около 02:50.

В Минобороны Румынии добавили, что информируют союзников по НАТО о ситуации в режиме реального времени и поддерживают постоянную связь.

Что известно о сбивании дронов над Румынией

Отметим, что это не первый подобный случай, когда Румыния поднимала истребители из-за движения дронов к ее границам. Так, в ночь на 25 апреля по Одесской области в небо над Румынией поднимали два истребителя Eurofighter Typhoon. Пилоты получили разрешение на возможное поражение беспилотников, которые приблизились к воздушному пространству соседней страны.

Позже жители города Галац обратились на номер 112 и сообщили о падении неизвестного объекта в районе Бариера Траян. На место прибыли спасатели, полиция и другие специализированные службы. По предварительным данным, никто не пострадал. В то же время были повреждены хозяйственная постройка и электроопора.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ночь на 2 мая РФ снова атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попаданий повреждены склад и пристройки. К счастью, погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий привлекали подразделения ГСЧС. На месте работали 19 спасателей и 5 единиц техники. Сейчас продолжается осмотр территории и фиксация повреждений.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью 1 мая российские войска атаковали Одессу и область ударными дронами. В Одессе удар повредил крышу 16-этажного жилого комплекса. В другом доме разрушил две квартиры на 12-м этаже. Пять человек получили ранения — среди них 25-летняя женщина и 26-летний мужчина. Им оказали медицинскую помощь. В области дроны попали по портовой инфраструктуре и повредили объекты. Следователи квалифицируют эти удары как военное преступление.

Новости Одессы Румуния Обстрел Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
