Нічна атака на Одещину: російський дрон залетів до Румунії

Російський дрон в небі. Фото ілюстративне: Суспільне Одеса

У ніч на 17 квітня Росія знову атакувала дронами Одещину, поблизу кордону з Румунією. Під час удару один із безпілотників ненадовго залетів у повітряний простір сусідньої країни. Там оголошували тривогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

Дрон в Румунії

Атака сталася поблизу Кілійського рукава Дунаю, неподалік українсько-румунського кордону. Російські дрони били по цивільних та інфраструктурних об’єктах Одещини. За даними Міноборони Румунії, близько 00:43 у північній частині повіту Тулча оголосили повітряну тривогу. Мешканці отримали повідомлення через систему RO-ALERT із закликом бути обережними та стежити за офіційною інформацією.

Системи протиповітряної оборони Румунії відстежили дві повітряні цілі. Один із дронів на короткий час перетнув державний кордон. Зв’язок із ним втратили приблизно за 16 км на південний схід від населеного пункту Кілія-Веке — над безлюдною територією. Повітряну тривогу скасували о 02:48. Уранці військові планують виїхати на місце, щоб перевірити територію та з’ясувати, чи є уламки.

Засудження дій РФ

У Міноборони Румунії заявили, що такі дії Росії є загрозою для регіональної безпеки та порушують міжнародне право. Там також запевнили, що координують дії з союзниками і готові реагувати на подібні інциденти.

"Ми рішуче засуджуємо дії Російської Федерації, які ставлять під загрозу регіональну безпеку та є серйозним порушенням норм міжнародного права", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку

У ніч на 17 квітня Одещина опинилася під масованою атакою російських ударних дронів. Під удар потрапили портова інфраструктура, житлові будинки та територія Дунайського біосферного заповідника. Внаслідок влучань пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. У житловому секторі руйнувань зазнали щонайменше шість приватних будинків. На кількох локаціях спалахнули пожежі.

Займання оперативно ліквідували рятувальники. До гасіння залучили 19 співробітників ДСНС і 4 одиниці техніки, також працювали підрозділи Нацгвардії та місцеві пожежні команди.

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку, 16 квітня, РФ атакувала Одесу дронами-камікадзе. Один із ударів припав по району, де розташований автосалон. Там пошкоджено дах будівлі, вибито вікна, а також понівечено автомобілі, які знаходилися всередині приміщення. На місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби руйнувань.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 16 квітня, Одеса пережила масовану атаку ракетами та дронами. У місті пролунало кілька хвиль вибухів, є загиблі та поранені. Пошкоджено житлові будинки, порт і склади. Рятувальники досі ліквідовують наслідки ударів.