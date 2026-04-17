Главная Одесса Ночная атака на Одесчину: российский дрон залетел в Румынию

Ночная атака на Одесчину: российский дрон залетел в Румынию

Дата публикации 17 апреля 2026 12:14
Ночная атака на Одесчину: российский дрон залетел в Румынию
Российский дрон в небе. Фото иллюстративное: Общественное Одесса

В ночь на 17 апреля Россия снова атаковала дронами Одесскую область, вблизи границы с Румынией. Во время удара один из беспилотников ненадолго залетел в воздушное пространство соседней страны. Там объявляли тревогу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

Дрон в Румынии

Атака произошла вблизи Килийского рукава Дуная, недалеко от украинско-румынской границы. Российские дроны били по гражданским и инфраструктурным объектам Одесской области. По данным Минобороны Румынии, около 00:43 в северной части уезда Тулча объявили воздушную тревогу. Жители получили сообщение через систему RO-ALERT с призывом быть осторожными и следить за официальной информацией.

Системы противовоздушной обороны Румынии отследили две воздушные цели. Один из дронов на короткое время пересек государственную границу. Связь с ним потеряли примерно в 16 км к юго-востоку от населенного пункта Килия-Векэ — над безлюдной территорией. Воздушную тревогу отменили в 02:48. Утром военные планируют выехать на место, чтобы проверить территорию и выяснить, есть ли обломки.

Осуждение действий РФ

В Минобороны Румынии заявили, что такие действия России являются угрозой для региональной безопасности и нарушают международное право. Там также заверили, что координируют действия с союзниками и готовы реагировать на подобные инциденты.

"Мы решительно осуждаем действия Российской Федерации, которые ставят под угрозу региональную безопасность и являются серьезным нарушением норм международного права", — говорится в сообщении.

Что известно об атаке

В ночь на 17 апреля Одесская область оказалась под массированной атакой российских ударных дронов. Под удар попали портовая инфраструктура, жилые дома и территория Дунайского биосферного заповедника. В результате попаданий повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. В жилом секторе разрушениям подверглись по меньшей мере шесть частных домов. На нескольких локациях вспыхнули пожары.

Возгорание оперативно ликвидировали спасатели. К тушению привлекли 19 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники, также работали подразделения Нацгвардии и местные пожарные команды.

Как сообщали Новини.LIVE, утром, 16 апреля, РФ атаковала Одессу дронами-камикадзе. Один из ударов пришелся по району, где расположен автосалон. Там повреждена крыша здания, выбиты окна, а также изуродованы автомобили, которые находились внутри помещения. На месте работают соответствующие службы, которые оценивают масштабы разрушений.

Также Новини.LIVE писали, что ночью, 16 апреля, Одесса пережила массированную атаку ракетами и дронами. В городе прогремело несколько волн взрывов, есть погибшие и раненые. Повреждены жилые дома, порт и склады. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия ударов.

Румыния Одесская область Обстрел Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
