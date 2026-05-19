Сбитие дронов РФ над Черным морем: пограничники показали видео

Дрон над морем. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники обнародовали видео, на котором зафиксированы моменты уничтожения российских БпЛА над южными регионами и акваторией Черного моря. Только за неделю военные ликвидировали более 50 вражеских дронов различных типов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на видео боевой работы, которое опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

Сбитие дронов над Черным морем

На кадрах видно, как операторы дронов-перехватчиков догоняют российские беспилотники в воздухе и уничтожают их над Черным морем. В ГПСУ сообщили, что только за минувшие сутки бойцы Одесского пограничного отряда сбили четыре российских БпЛА над Черным морем. Еще один вражеский беспилотник ликвидировали военные Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Всего в течение прошлой недели пограничные подразделения на юге Украины уничтожили:

37 дронов типа "Молния";

18 "Шахедов";

два беспилотника типа "Италмас";

три разведывательных беспилотника самолетного типа.

В пограничной службе отмечают, что большинство воздушных целей удалось ликвидировать именно с помощью дронов-перехватчиков. Однако не обошлось и без мобильных огневых групп, которые сбивали дроны из стрелкового оружия.

Обстрелы Одесской области

Новини.LIVE писали, что в ночь на 19 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Большинство воздушных целей удалось сбить силам противовоздушной обороны. Впрочем, один из беспилотников попал в здание склада в Измаильском районе.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 18 мая российские войска дважды массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела разрушениям подверглись четыре многоэтажки и 22 частных дома. Из-за атаки пострадали два человека — 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Также журналисты Новини.LIVE побывали в одной из поврежденных квартир в Приморском районе. Взрывная волна выбила двери и окна и серьезно повредила помещение.