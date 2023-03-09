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На Одещині впровадять стабілізаційні відключення електроенергії: де і коли не буде світла

9 березня 2023 22:14
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Внаслідок російських обстрілів в Одеській області є влучання в енергетичну інфраструктуру
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У ніч проти 9 березня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Через обстріли окупантів в Одеській області постраждала енергетична інфраструктура, необхідне проведення аварійно-відновлюваних робіт. 

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація

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"У зв'язку з необхідністю проведення аварійно-відновлюваних робіт заплановано відключення електроенергії 09.03.2023 з 22:00 до 10.03.2023 07:00 у низці населених пунктів", — йдеться у повідомленні. 

Електроенергія буде відсутня у наступних населених пунктах:

  • м.Чорноморск,
  • с.Олександрівка,  
  • с.Молодіжне,
  • с.Санжейка,
  • с.Грибовка,
  • с.Богатирівка,
  • с.Роксолани,
  • с.Кароліно-Бугаз,
  • м.Затока,
  • м.Овідіополь,
  • м.Теплодар,
  • с.Дальник,
  • смт Хлібодарске,
  • с.Радісне,
  • с.Ш.Балка ,
  • с.Доброжаново,
  • с.Петрово,
  • с.Дослідне,
  • с.Вигода,
  • с.Курган,
  • хут.Важний,
  • с.Палієво,
  • с.Зоряне,
  • с.Вигода,
  • с.Василівка,
  • с.Сонячне,
  • с.Дачне,
  • с.Алтестово.

Нагадаємо, російські військові прокоментували ранковий масований ракетний обстріл України 9 березня. Ця акція нібито була помстою за інцидент у Брянській області, а усі визначені перед початком обстрілу цілі були уражені.

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