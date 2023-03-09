На Одещині впровадять стабілізаційні відключення електроенергії: де і коли не буде світла
У ніч проти 9 березня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Через обстріли окупантів в Одеській області постраждала енергетична інфраструктура, необхідне проведення аварійно-відновлюваних робіт.
Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.
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Де і коли не буде світла
"У зв'язку з необхідністю проведення аварійно-відновлюваних робіт заплановано відключення електроенергії 09.03.2023 з 22:00 до 10.03.2023 07:00 у низці населених пунктів", — йдеться у повідомленні.
Електроенергія буде відсутня у наступних населених пунктах:
- м.Чорноморск,
- с.Олександрівка,
- с.Молодіжне,
- с.Санжейка,
- с.Грибовка,
- с.Богатирівка,
- с.Роксолани,
- с.Кароліно-Бугаз,
- м.Затока,
- м.Овідіополь,
- м.Теплодар,
- с.Дальник,
- смт Хлібодарске,
- с.Радісне,
- с.Ш.Балка ,
- с.Доброжаново,
- с.Петрово,
- с.Дослідне,
- с.Вигода,
- с.Курган,
- хут.Важний,
- с.Палієво,
- с.Зоряне,
- с.Вигода,
- с.Василівка,
- с.Сонячне,
- с.Дачне,
- с.Алтестово.
Нагадаємо, російські військові прокоментували ранковий масований ракетний обстріл України 9 березня. Ця акція нібито була помстою за інцидент у Брянській області, а усі визначені перед початком обстрілу цілі були уражені.