На Одещині впровадять стабілізаційні відключення електроенергії: де і коли не буде світла

Внаслідок російських обстрілів в Одеській області є влучання в енергетичну інфраструктуру

У ніч проти 9 березня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Через обстріли окупантів в Одеській області постраждала енергетична інфраструктура, необхідне проведення аварійно-відновлюваних робіт.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

Де і коли не буде світла

"У зв'язку з необхідністю проведення аварійно-відновлюваних робіт заплановано відключення електроенергії 09.03.2023 з 22:00 до 10.03.2023 07:00 у низці населених пунктів", — йдеться у повідомленні.

Електроенергія буде відсутня у наступних населених пунктах:

м.Чорноморск,

с.Олександрівка,

с.Молодіжне,

с.Санжейка,

с.Грибовка,

с.Богатирівка,

с.Роксолани,

с.Кароліно-Бугаз,

м.Затока,

м.Овідіополь,

м.Теплодар,

с.Дальник,

смт Хлібодарске,

с.Радісне,

с.Ш.Балка ,

с.Доброжаново,

с.Петрово,

с.Дослідне,

с.Вигода,

с.Курган,

хут.Важний,

с.Палієво,

с.Зоряне,

с.Вигода,

с.Василівка,

с.Сонячне,

с.Дачне,

с.Алтестово.

Нагадаємо, російські військові прокоментували ранковий масований ракетний обстріл України 9 березня. Ця акція нібито була помстою за інцидент у Брянській області, а усі визначені перед початком обстрілу цілі були уражені.