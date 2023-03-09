В Одесской области введут стабилизационные отключения электроэнергии: где и когда не будет света
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Из-за обстрелов оккупантов в Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, необходимое проведение аварийно-возобновляемых работ.
Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.
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Где и когда не будет света
"В связи с необходимостью проведения аварийно-возобновляемых работ запланировано отключение электроэнергии 09.03.2023 с 22:00 до 10.03.2023 07:00 в ряде населенных пунктов", — говорится в сообщении.
Электроэнергия будет отсутствовать в следующих населённых пунктах:
- г.Черноморск,
- с.Александровка,
- с.Молодежное,
- с.Санжейка,
- с.Грибовка,
- с.Богатовка,
- с.Роксоланы,
- с.Каролино-Бугаз,
- г.Затока,
- г.Овидиополь,
- м.Теплодар,
- с.Дальник,
- пгт Хлебодарское,
- с.Радисное,
- с.Ш.Балко ,
- с.Доброжаново,
- с.Петрово,
- с.Опытное,
- с.Выгода,
- с.Курган,
- хут.Важный,
- с.Палиево,
- с.Зоряное,
- с.Выгода,
- с.Василовка,
- с.Солнечное,
- с.Дачное,
- с.Алтестово.
Напомним, российские военные прокомментировали утренний массированный ракетный обстрел Украины 9 марта. Эта акция якобы была местью за инцидент в Брянской области, а все предопределенные перед началом обстрела цели были поражены.