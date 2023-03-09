В Одесской области введут стабилизационные отключения электроэнергии: где и когда не будет света

В результате российских обстрелов в Одесской области попадание в энергетическую инфраструктуру

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Из-за обстрелов оккупантов в Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, необходимое проведение аварийно-возобновляемых работ.

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.

Где и когда не будет света

"В связи с необходимостью проведения аварийно-возобновляемых работ запланировано отключение электроэнергии 09.03.2023 с 22:00 до 10.03.2023 07:00 в ряде населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Электроэнергия будет отсутствовать в следующих населённых пунктах:

г.Черноморск,

с.Александровка,

с.Молодежное,

с.Санжейка,

с.Грибовка,

с.Богатовка,

с.Роксоланы,

с.Каролино-Бугаз,

г.Затока,

г.Овидиополь,

м.Теплодар,

с.Дальник,

пгт Хлебодарское,

с.Радисное,

с.Ш.Балко ,

с.Доброжаново,

с.Петрово,

с.Опытное,

с.Выгода,

с.Курган,

хут.Важный,

с.Палиево,

с.Зоряное,

с.Выгода,

с.Василовка,

с.Солнечное,

с.Дачное,

с.Алтестово.

Напомним, российские военные прокомментировали утренний массированный ракетный обстрел Украины 9 марта. Эта акция якобы была местью за инцидент в Брянской области, а все предопределенные перед началом обстрела цели были поражены.