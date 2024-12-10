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На Одещині вручили повістку усно — що сказав суд

10 грудня 2024 21:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі чоловік отримав усну повістку, вирок суду
Суддя виносить вирок. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Військовозобов'язаний категорично відмовлявся брати у руки повістку. Її зміст йому оголосили усно. Суд вирішив, що цього достатньо.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Савранського райсуду Одеської області.

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Подробиці справи

Перший раз працівники ТЦК прийшли до чоловіка додому. Втім, брати повістку обвинувачений відмовився. Тоді військові зачитали йому її й назвали дату, коли він має пройти ВЛК. Військовозобов'язаний її проігнорував.

Наступного разу до ТЦК чоловіка доставили поліцейські. Повістку він знову не взяв. Йому вдруге повідомили про виклик на ВЛК усно, але він так і не прийшов.

Що вирішив суд

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Мотиви свого вчинку він не пояснив. Суддя призначив йому штраф у 5,1 тис. грн.

Нагадаємо, у Полтаві судили чоловіка, який пройшов ВЛК, але не пішов служити. Також на Хмельниччині місцевий мешканець судився з ТЦК через ненадану відстрочку.

Одеса Одеська область мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення

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