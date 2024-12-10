В Одессе мужчина получил устную повестку, приговор суда

Судья выносит приговор. Фото: иллюстративное/соцсети

Военнообязанный категорически отказывался брать в руки повестку. Ее содержание ему объявили устно. Суд решил, что этого достаточно.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Савранского райсуда Одесской области.

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Подробности дела

Первый раз работники ТЦК пришли к мужу домой. Впрочем, брать повестку обвиняемый отказался. Тогда военные зачитали ему ее и назвали дату, когда он должен пройти ВВК. Военнообязанный ее проигнорировал.

В следующий раз в ТЦК мужчину доставили полицейские. Повестку он снова не взял. Ему вторично сообщили о вызове на ВВК устно, но он так и не пришел.

Что решил суд

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мотивы своего поступка он не объяснил. Судья назначил ему штраф в 5,1 тыс. грн.

Напомним, в Полтаве судили мужчину, который прошел ВВК, но не пошел служить. Также в Хмельницкой области местный житель судился с ТЦК из-за непредоставленной отсрочки.