В Одесі екстрені відключення світла, що це означає

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У четвер, 27 листопада, у декількох областях України, зокрема на Одещині, впроваджені екстрені відключення електроенергії. Графіки наразі не діють

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

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Що таке екстрені відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі, пов'язану з ранковими обстрілами України, НЕК "Укренерго" розпорядився ввести екстрені відключення електроенергії. Це рішення було прийняте через необхідність балансування енергосистеми та захисту її стабільності. Енергетики звертають увагу, що під час екстрених відключень попередньо прогнозовані графіки не застосовуються. Відключення можуть відбуватися без попередження, залежно від ситуації.

Поради:

зарядіть мобільні телефони та інші пристрої;

підготуйте ліхтарі, свічки або інші джерела світла.

дотримуйтесь інформації від місцевих енергопостачальників.

Зазначимо, проблеми зі світлом зранку спостерігаються у різних регіонах України. Також стало відомо, що РФ спеціально підготувала запас ракет для удару по українській енергетиці.