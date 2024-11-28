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На Одесчине ввели экстренные отключения света — графиков нет

28 ноября 2024 09:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе экстренные отключения света, что это значит
Повербанк. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В четверг, 27 ноября, в нескольких областях Украины, в частности, в Одесской области, внедрены экстренные отключения электроэнергии. Графики пока не действуют

Об этом сообщили в   ДТЭК Одесские электросети.

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Уведомление об отключении. Фото: скриншот

Что такое экстренные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, связанной с утренними обстрелами Украины, НЭК "Укрэнерго" распорядился ввести экстренные отключения электроэнергии. Это решение было принято из-за необходимости балансировки энергосистемы и защиты ее стабильности. Энергетики обращают внимание, что при экстренных отключениях предварительно прогнозируемые графики не применяются. Отключения могут происходить без предупреждения в зависимости от ситуации.

Советы:

  • зарядите мобильные телефоны и другие устройства;
  • подготовьте фонари, свечи или другие источники света.
  • соблюдайте информацию от местных энергопоставщиков.

Отметим, проблемы со светом с утра наблюдаются в разных регионах Украины. Также стало известно, что РФ специально подготовила запас ракет для удара по украинской энергетике.

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