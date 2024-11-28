В Одессе экстренные отключения света, что это значит

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В четверг, 27 ноября, в нескольких областях Украины, в частности, в Одесской области, внедрены экстренные отключения электроэнергии. Графики пока не действуют

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

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Что такое экстренные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, связанной с утренними обстрелами Украины, НЭК "Укрэнерго" распорядился ввести экстренные отключения электроэнергии. Это решение было принято из-за необходимости балансировки энергосистемы и защиты ее стабильности. Энергетики обращают внимание, что при экстренных отключениях предварительно прогнозируемые графики не применяются. Отключения могут происходить без предупреждения в зависимости от ситуации.

Советы:

зарядите мобильные телефоны и другие устройства;

подготовьте фонари, свечи или другие источники света.

соблюдайте информацию от местных энергопоставщиков.

Отметим, проблемы со светом с утра наблюдаются в разных регионах Украины. Также стало известно, что РФ специально подготовила запас ракет для удара по украинской энергетике.