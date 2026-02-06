Екстрені відключення світла та крижаний дощ в Одесі

Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Ситуація з енергопостачанням в регіоні знову загострилася. У зв'язку з цим Укренерго дало нову команду обмежити енергопостачання. Навіть у тих районах, де раніше вдавалося дотримуватися стабільного розкладу, тепер діють екстрені відключення. Це вимушений крок, щоб врятувати енергосистему від перевантаження.

Про це повідомили в ДТЕК, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Екстерні відключення

За комадою Укренерго на Одещині негайно запровадити екстрені відключення. Головна проблема в тому, що такі заходи неможливо спрогнозувати, тому звичні графіки зараз просто не працюють. Якщо у вашій оселі поки є світло, енергетики просять використовувати його максимально ощадливо. Це допоможе швидше повернути стабільність у мережу.

Варто пам'ятати, що в самій Одесі графіки не діють уже досить довго. Причиною цього стали постійні російські атаки на енергетичні об'єкти, які завдали серйозної шкоди інфраструктурі міста. Енергетики роблять усе можливе, але наразі ситуація залишається складною.

Небезпечна ожеледиця

До проблем зі світлом додалася ще й примхлива погода. В Одесі пройшов крижаний дощ — це підступне явище, коли краплі води миттєво перетворюються на лід, ледь торкнувшись землі. Через це дороги та тротуари міста перетворилися на справжню ковзанку.

Мерія просить містян без крайньої потреби не виходити з дому та не виїжджати на авто. Комунальники вже працюють у посиленому режимі, але негода додатково тисне на мережі, що може призвести до нових аварій зі світлом.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що мешканці п'яти регіонів залишилися без світла, через атаки РФ. Внаслідок ворожих ударів на ранок залишаються знеструмлені споживачі в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті там, де це дозволяють безпекові умови, і енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Також ми писали, що енергетики намагаються пом'якшити графіки відключень світла для мешканців Києва. Оскільки відновити теплопостачання там найближчим часом не вдасться, електрика залишається єдиним джерелом тепла.