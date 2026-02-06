Экстренные отключения света и ледяной дождь в Одессе

Специалисты ремонтируют сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ситуация с энергоснабжением в регионе снова обострилась. В связи с этим Укрэнерго дало новую команду. ограничить энергоснабжение. Даже в тех районах, где раньше удавалось придерживаться стабильного расписания, теперь действуют экстренные отключения. Это вынужденный шаг, чтобы спасти энергосистему от перегрузки.

Об этом сообщили в ДТЭК, передают Новости.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Экстернальные отключения

По комаде Укрэнерго в Одесской области немедленно ввести экстренные отключения. Главная проблема в том, что такие меры невозможно спрогнозировать, поэтому привычные графики сейчас просто не работают. Если в вашем доме пока есть свет, энергетики просят использовать его максимально экономно. Это поможет быстрее вернуть стабильность в сеть.

Стоит помнить, что в самой Одессе графики не действуют уже достаточно долго. Причиной этого стали постоянные российские атаки на энергетические объекты, которые нанесли серьезный ущерб инфраструктуре города. Энергетики делают все возможное, но пока ситуация остается сложной.

Опасная гололедица

К проблемам со светом добавилась еще и капризная погода. В Одессе прошел ледяной дождь — это коварное явление, когда капли воды мгновенно превращаются в лед, едва коснувшись земли. Из-за этого дороги и тротуары города превратились в настоящий каток.

Мэрия просит горожан без крайней необходимости не выходить из дома и не выезжать на авто. Коммунальщики уже работают в усиленном режиме, но непогода дополнительно давит на сети, что может привести к новым авариям со светом.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что жители пяти регионов остались без света, из-за атак РФ. Вследствие вражеских ударов на утро остаются обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Аварийно-восстановительные работы уже начаты там, где это позволяют условия безопасности, и энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Также мы писали, что энергетики пытаются смягчить графики отключений света для жителей Киева. Поскольку восстановить теплоснабжение там в ближайшее время не удастся, электричество остается единственным источником тепла.