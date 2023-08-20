В Одеській області народилися нові українці

Мама тримає немовля на руках. Фото: pixabay

За минулий тиждень в Одеській області стало на 222 більше щасливих родин. У регіоні народилося 125 хлопчиків та 97 дівчаток.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти — наше майбутнє", — зазначив очільник ОВА.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Хто святкує іменини 21 серпня

Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.

Талісманом людини, народженої 21 серпня є діамант. Магічні здібності люди надавали цьому каменю задовго до того, як з'явився перший діамант за допомогою ограновування алмазу. Вірили, що цей камінь допомагає зміцнити силу любові, тому з нього виготовляли амулети.

Нагадаємо, в Україні вагітним жінкам дозволять самостійно визначати дату виходу в декретну відпустку. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада.