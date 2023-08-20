В Одеській області народилися нові українці

На Одещині за минулий тиждень народилося 222 дітей: перелік обов'язкових щеплень
За минулий тиждень в Одеській області стало на 222 більше щасливих родин. У регіоні народилося 125 хлопчиків та 97 дівчаток.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти — наше майбутнє", — зазначив очільник ОВА.
Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя
- Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;
- щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;
- у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;
- у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;
- у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;
- у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;
- у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;
- у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;
- у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;
- у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;
- у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;
- надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.
Хто святкує іменини 21 серпня
Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.
Талісманом людини, народженої 21 серпня є діамант. Магічні здібності люди надавали цьому каменю задовго до того, як з'явився перший діамант за допомогою ограновування алмазу. Вірили, що цей камінь допомагає зміцнити силу любові, тому з нього виготовляли амулети.
Нагадаємо, в Україні вагітним жінкам дозволять самостійно визначати дату виходу в декретну відпустку. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада.