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На Одещині за минулий тиждень народилося 222 дітей: перелік обов'язкових щеплень

20 серпня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області народилися нові українці
Мама тримає немовля на руках. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За минулий тиждень в Одеській області стало на 222 більше щасливих родин. У регіоні народилося 125 хлопчиків та 97 дівчаток. 

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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"Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам. Наші діти — наше майбутнє", — зазначив очільник ОВА.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя 

  • Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження; 
  • щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини; 
  • у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В; 
  • у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В; 
  • у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції; 
  • у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту; 
  • у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця; 
  • надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця. 

Хто святкує іменини 21 серпня 

Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.

Талісманом людини, народженої 21 серпня є діамант. Магічні здібності люди надавали цьому каменю задовго до того, як з'явився перший діамант за допомогою ограновування алмазу. Вірили, що цей камінь допомагає зміцнити силу любові, тому з нього виготовляли амулети.

Нагадаємо, в Україні вагітним жінкам дозволять самостійно визначати дату виходу в декретну відпустку. Такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада. 

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