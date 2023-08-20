В Одесской области родились новые украинцы

Мама держит младенца на руках. Фото: pixabay

За прошедшую неделю в Одесской области стало на 222 больше счастливых семей. В регионе родилось 125 мальчиков и 97 девочек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Поздравляем родителей и желаем здоровья нашим маленьким украинцам и украиночкам. Наши дети —- наше будущее", — отметил глава ОВА.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;

прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;

во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;

в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;

в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;

в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против Хиб-инфекции;

в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;

в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;

в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;

в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Кто празднует именины 21 августа

Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.

Талисманом человека, рожденного 21 августа является бриллиант. Магические способности люди придавали этому камню задолго до того, как появился первый бриллиант с помощью огранки алмаза. Верили, что этот камень помогает укрепить силу любви, поэтому из него изготовляли амулеты.

Напомним, в Украине беременным женщинам разрешат самостоятельно определять дату выхода в декретный отпуск. Такой законопроект приняла Верховная Рада.