Пункт пропуску до Молдови з Одещини не працюватиме — чому

Пропускний пункт "Паланка-Маяки-Удобне". Фото: Facebook

У середу, 13 листопада, пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" не працюватиме у другій половині дня. Водіїв просять врахувати це при плануванні поїздок.

Про це повідомили у Державній митній службі України у вівторок, 12 листопада.

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Повідомлення про закриття пункту. Фото: скриншот

Що сталося

Пункт пропуску не буде працювати з 14:00 до 19:00. Як повідомляють митні органи Молдови, в цей час там проводитимуть роботи з установки нового дизельного генератора. Водіям радять перетинати кордон через інші пункти.

Раніше ми повідомляли, скільки українців виїхали за кордон через відключення світла. Також ми писали, яка кількість біженців планує повернутися до України.