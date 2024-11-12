Пункт пропуска в Молдову из Одесской области не будет работать — почему

Пропускной пункт "Паланка-Маяки-Удобное". Фото: Facebook

В среду, 13 ноября, пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" не будет работать во второй половине дня. Водителей просят учесть это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины во вторник, 12 ноября.

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Что произошло

Пункт пропуска не будет работать с 14:00 до 19:00. Как сообщают таможенные органы Молдовы, в настоящее время там будут проводить работы по установке нового дизельного генератора. Водителям советуют пересекать границу через другие пункты.

Ранее мы сообщали, сколько украинцев уехали за границу из-за отключения света. Также мы писали, какое количество беженцев планирует вернуться в Украину.