Пункт пропуска в Молдову из Одесской области не будет работать — почему

На Одесчине закроют пункт пропуска на границе с Молдовой
В среду, 13 ноября, пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" не будет работать во второй половине дня. Водителей просят учесть это при планировании поездок.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины во вторник, 12 ноября.
Что произошло
Пункт пропуска не будет работать с 14:00 до 19:00. Как сообщают таможенные органы Молдовы, в настоящее время там будут проводить работы по установке нового дизельного генератора. Водителям советуют пересекать границу через другие пункты.
Ранее мы сообщали, сколько украинцев уехали за границу из-за отключения света. Также мы писали, какое количество беженцев планирует вернуться в Украину.
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