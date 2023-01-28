На Одещині залишається найскладніша ситуація з електропостачанням

До кінця січня в Одеській області діятимуть екстрені відключення світла

Ситуація в енергосистемі залишається досить критичною особливо на півдні України. Наразі найскладніша ситуація з постачанням електроенергії спостерігається саме в Одеській області.

Про це повідомив директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА Антон Шалигайло.

"Ворожі обстріли заподіяли значної шкоди нашій загальній енергосистемі, а наслідки від неї зараз відчуває кожен громадянин України. Саме військова агресія росії є першопричиною всіх негараздів, які ми зараз переживаємо. Вона намагається у будь-який спосіб знищити нашу енергосистему, наш народ та нашу країну", — наголосив Шалигайло.

Найгірша ситуація виникає, коли під ракетний удар потрапляють енергооб'єкти нашого регіону, тоді з'являються технічні проблеми, а саме з фізичним розподілом потужності. Саме це відбулося після атаки 26 січня.

"Пошкодження енергооб'єктів в інших областях також негативно впливає на стан нашого електропостачання через дефіцит лімітів, які розподіляються між регіонами", — додав чиновник.

Нагадаємо, що після атаки вже вдалося відновити роботу централізованого водопостачання, водовідведення та теплозабезпечення населення. Це вдалося зробити завдяки застосуванню автономних генераторів та цілодобових аварійних робіт.

Раніше ми повідомляли, що роботи з повернення світла для мешканців Одещини триватимуть до кінця січня. Ситуація з електропостачанням лишається складною, тож вимушено діють екстрені відключення.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовані і більшість вітрових та сонячних електростанцій.