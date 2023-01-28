В Одесской области остается самая сложная ситуация с электроснабжением

До конца января в Одесской области будут действовать экстренные отключения света

Ситуация в энергосистеме остается достаточно критической особенно на юге Украины. Сейчас самая сложная ситуация со снабжением электроэнергией наблюдается именно в Одесской области.

Об этом сообщил директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВ Антон Шалигайло.

"Вражеские обстрелы причинили значительный вред нашей общей энергосистеме, а последствия от нее сейчас испытывает каждый гражданин Украины. Именно военная агрессия россии является первопричиной всех проблем, которые мы сейчас переживаем. Она пытается любым способом уничтожить нашу энергосистему, наш народ и нашу страну", — подчеркнул Шалигайло.

Худшая ситуация возникает, когда под ракетный удар попадают энергообъекты нашего региона, тогда появляются технические проблемы, а именно с физическим распределением мощности. Именно это произошло после атаки 26 января.

"Повреждение энергообъектов в других областях также негативно влияет на состояние нашего электроснабжения из-за дефицита лимитов, распределяемых между регионами", — добавил чиновник.

Напомним, что после атаки уже удалось возобновить работу централизованного водоснабжения, водоотвода и теплообеспечения населения. Это удалось сделать благодаря применению автономных генераторов и круглосуточных аварийных работ.

Ранее мы сообщали, что работы по возвращению света для жителей Одесской области будут продолжаться до конца января. Ситуация с электроснабжением остается сложной, поэтому вынужденно действуют экстренные отключения.

Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БпЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.