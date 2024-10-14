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На Одещині затримали ділка, який наживався на ухилянтах

14 жовтня 2024 14:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині перекрили черговий канал для ухилянтів
Поліцейський тримає затриманого. Фото: ГУНП в Одеській області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець Одеського району обіцяв військовозобов'язаним оформити документ, який дозволить виїхати за кордон. Але втіленню плану завадили поліцейські й прикордонники. Тепер ділку загрожує тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 14 жовтня.

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За даними слідства, 29-річний чоловік знайшов у месенджері військовозобов'язаного, який хотів виїхати за кордон. За 7 тис. доларів йому пообіцяли оформити "лист-перепустку", з яким буцімто можна безперешкодно проїхати блокпост на трасі Одеса — Рені і потрапити до одного з прикордонних районів, а вже звідти перетнути кордон поза пунктом пропуску. 

Організатора схеми затримали, коли він отримував гроші.

Як покарають порушника

Затриманому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через кордон. Якщо суд визнає його винним, на нього чекає до дев'яти років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою. У поліції зазначили, що одночасно його судять за іншою справою — про незаконне поводження зі зброєю та оборудки з наркотиками.

Нагадаємо, на Львівщині судили ухилянта, який підробив документи для виїзду за кордон.

Також у Києві викрили кандидата наук, який пропонував ухилянтам бронювання.

кордон поліція Одеська область Новини Одеси ухилянти

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