В Одесской области перекрыли очередной канал для уклонистов

Полицейский держит задержанного. Фото: ГУНП в Одесской области

Житель Одесского района обещал военнообязанным оформить документ, который позволит уехать за границу. Но воплощению плана помешали полицейские и пограничники. Теперь дельцу грозит тюремный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 14 октября.

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Всемогущее письмо

По данным следствия, 29-летний мужчина нашел в мессенджере военнообязанного, который хотел уехать за границу. За 7 тыс. долларов ему пообещали оформить "письмо-пропуск", с которым якобы можно беспрепятственно проехать блокпост на трассе Одесса — Рени и попасть в один из приграничных районов, а уже оттуда пересечь границу вне пункта пропуска.

Организатора схемы задержали, когда он получал деньги.

Как накажут нарушителя

Задержанному сообщили о подозрении в организации незаконной переправки людей через границу. Если суд признает его виновным, его ждет до девяти лет за решеткой с конфискацией имущества. В настоящее время мужчина находится под стражей. В полиции отметили, что одновременно его судят по другому делу — о незаконном обращении с оружием и сделках с наркотиками.

Напомним, на Львовщине судили уклониста, подделавшего документы для выезда за границу.

Также в Киеве разоблачили кандидата наук, предлагавшего уклонистам бронирование.