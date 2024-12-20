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На Одещині затримали фальшивого мексиканця — подробиці

20 грудня 2024 17:48
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На кордоні Одещини затримали українця з мексиканськими правами
Прикордонниця перевіряє посвідчення. Фото: прикордонна поліція Молдови
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Прикордонники у пункті пропуску "Паланка" затримали громадянина України. Чоловік намагався в'їхати до Молдови з підробленими водійськими правами. 

Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.

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Деталі затримання

Чоловік перетинав кордон на власному автомобілі. Під час перевірки у його сумці виявили водійські права, буцімто видані у Мексиці. Втім, з'ясувалося, що документ фальшивий. Правоохоронці розпочали розслідування.

Які документи потрібно показувати на КПП

Перетин на своєму авто:

  • водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;
  • документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), який містить інформацію на кирилиці та на латиниці;
  • розпізнавальний знак України на авто (UA);
  • державний номерний знак на автомобілі;
  • страховий поліс міжнародного страхування "Зелена карта".
  • на деяких КПП — ТО транспорту.

Перетин на чужому авто (додатково):

  • довіреність на право водіння авто з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
  • тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем;
  • технічний паспорт на автомобіль — фактичний або у "Дії".

Нагадаємо, на Львівщині суд покарав жінку за обмін фальшивих прав у МВС. А у Києві судили чоловіка, який купив водійське посвідчення у Telegram.

Молдова кордон водійське посвідчення Одеська область підробки

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