На кордоні Одещини затримали українця з мексиканськими правами

Прикордонниця перевіряє посвідчення. Фото: прикордонна поліція Молдови

Прикордонники у пункті пропуску "Паланка" затримали громадянина України. Чоловік намагався в'їхати до Молдови з підробленими водійськими правами.

Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.

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Деталі затримання

Чоловік перетинав кордон на власному автомобілі. Під час перевірки у його сумці виявили водійські права, буцімто видані у Мексиці. Втім, з'ясувалося, що документ фальшивий. Правоохоронці розпочали розслідування.

Які документи потрібно показувати на КПП

Перетин на своєму авто:

водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;

документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), який містить інформацію на кирилиці та на латиниці;

розпізнавальний знак України на авто (UA);

державний номерний знак на автомобілі;

страховий поліс міжнародного страхування "Зелена карта".

на деяких КПП — ТО транспорту.

Перетин на чужому авто (додатково):

довіреність на право водіння авто з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;

тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем;

технічний паспорт на автомобіль — фактичний або у "Дії".

Нагадаємо, на Львівщині суд покарав жінку за обмін фальшивих прав у МВС. А у Києві судили чоловіка, який купив водійське посвідчення у Telegram.