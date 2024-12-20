На кордоні Одещини затримали українця з мексиканськими правами

На Одещині затримали фальшивого мексиканця — подробиці
Прикордонники у пункті пропуску "Паланка" затримали громадянина України. Чоловік намагався в'їхати до Молдови з підробленими водійськими правами.
Про це повідомили у Прикордонній поліції Молдови.
Деталі затримання
Чоловік перетинав кордон на власному автомобілі. Під час перевірки у його сумці виявили водійські права, буцімто видані у Мексиці. Втім, з'ясувалося, що документ фальшивий. Правоохоронці розпочали розслідування.
Які документи потрібно показувати на КПП
Перетин на своєму авто:
- водійське посвідчення, яке відповідає міжнародним стандартам;
- документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), який містить інформацію на кирилиці та на латиниці;
- розпізнавальний знак України на авто (UA);
- державний номерний знак на автомобілі;
- страховий поліс міжнародного страхування "Зелена карта".
- на деяких КПП — ТО транспорту.
Перетин на чужому авто (додатково):
- довіреність на право водіння авто з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
- тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем;
- технічний паспорт на автомобіль — фактичний або у "Дії".
Нагадаємо, на Львівщині суд покарав жінку за обмін фальшивих прав у МВС. А у Києві судили чоловіка, який купив водійське посвідчення у Telegram.
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