На границе Одесщины задержали украинца с мексиканскими правами

Пограничница проверяет удостоверение Фото: пограничная полиция Молдовы

Пограничники в пункте пропуска "Паланка" задержали гражданина Украины. Мужчина пытался въехать в Молдову с поддельными водительскими правами.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

Читайте также:

Детали задержания

Мужчина пересекал границу на собственном автомобиле. Во время проверки в его сумке были обнаружены водительские права, якобы выданные в Мексике. Впрочем, выяснилось, что документ фальшивый. Правоохранители начали расследование.

Какие документы нужно показывать на КПП

Сечение на своем авто:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий информацию на кириллице и на латинице;

опознавательный знак Украины на авто (UA);

государственный номерной знак на автомобиле;

страховой полис международного страхования "Зеленая карта"

на некоторых КПП — ТО транспорта.

Сечение на чужом авто (дополнительно):

доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

временный регистрационный талон на право управления автомобилем;

технический паспорт на автомобиль — фактический или в "Дії".

Напомним, во Львовской области суд наказал женщину за обмен фальшивых прав в МВД. А в Киеве судили мужчину, купившего водительское удостоверение в Telegram.