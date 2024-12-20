На границе Одесщины задержали украинца с мексиканскими правами

На Одесчине задержали фальшивого мексиканца — подробности
Пограничники в пункте пропуска "Паланка" задержали гражданина Украины. Мужчина пытался въехать в Молдову с поддельными водительскими правами.
Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.
Детали задержания
Мужчина пересекал границу на собственном автомобиле. Во время проверки в его сумке были обнаружены водительские права, якобы выданные в Мексике. Впрочем, выяснилось, что документ фальшивый. Правоохранители начали расследование.
Какие документы нужно показывать на КПП
Сечение на своем авто:
- водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;
- документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий информацию на кириллице и на латинице;
- опознавательный знак Украины на авто (UA);
- государственный номерной знак на автомобиле;
- страховой полис международного страхования "Зеленая карта"
- на некоторых КПП — ТО транспорта.
Сечение на чужом авто (дополнительно):
- доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
- временный регистрационный талон на право управления автомобилем;
- технический паспорт на автомобиль — фактический или в "Дії".
Напомним, во Львовской области суд наказал женщину за обмен фальшивых прав в МВД. А в Киеве судили мужчину, купившего водительское удостоверение в Telegram.
Читайте Новини.LIVE!