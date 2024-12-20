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На Одесчине задержали фальшивого мексиканца — подробности

20 декабря 2024 17:48
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На границе Одесщины задержали украинца с мексиканскими правами
Пограничница проверяет удостоверение Фото: пограничная полиция Молдовы
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Пограничники в пункте пропуска "Паланка" задержали гражданина Украины. Мужчина пытался въехать в Молдову с поддельными водительскими правами.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

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Детали задержания

Мужчина пересекал границу на собственном автомобиле. Во время проверки в его сумке были обнаружены водительские права, якобы выданные в Мексике. Впрочем, выяснилось, что документ фальшивый. Правоохранители начали расследование.

Какие документы нужно показывать на КПП

Сечение на своем авто:

  • водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;
  • документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий информацию на кириллице и на латинице;
  • опознавательный знак Украины на авто (UA);
  • государственный номерной знак на автомобиле;
  • страховой полис международного страхования "Зеленая карта"
  • на некоторых КПП —  ТО транспорта.

Сечение на чужом авто (дополнительно):

  • доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
  • временный регистрационный талон на право управления автомобилем;
  • технический паспорт на автомобиль —  фактический или в "Дії".

Напомним, во Львовской области суд наказал женщину за обмен фальшивых прав в МВД. А в Киеве судили мужчину, купившего водительское удостоверение в Telegram.

Молдова граница водительское удостоверение Одесская область подделки

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