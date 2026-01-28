Хабар за землю під АЗС на Одещині: викрили голову сільради

Затримання голови сільради. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині голову сільської ради викрили на отриманні хабаря. Вона обіцяла допомогти з виділенням землі під автозаправку. Посадовицю затримали під час передачі грошей.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, голова однієї з сільських рад на Одещині вимагала та отримала гроші від директора приватного підприємства. Прокурори та поліцейські викрили її "на гарячому" під час одержання 95 тисяч гривень. Саме в таку суму чиновниця оцінила своє сприяння у виділенні земельної ділянки комунальної власності. Йдеться про землю площею 0,04 гектара, яку підприємець планував використати для розміщення автозаправної станції.

Окрім самого виділення ділянки, голова сільради обіцяла безперешкодне проходження всієї процедури. Зокрема, вона гарантувала "проведення" питання через земельну комісію, яку очолювала, а також ухвалення рішення на двох сесіях сільської ради.

Що загрожує

Правоохоронці задокументували ці дії в межах кримінального провадження. Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу для посадовиці. Також вирішується питання про її відсторонення від займаної посади.

За одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Також суд може ухвалити рішення про конфіскацію майна та заборону обіймати посади в органах влади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що НАБУ проводили обшуки у прикордонній службі — вилучили понад 850 тисяч доларів.