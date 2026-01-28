Взятка за землю под АЗС в Одесской области: разоблачили главу сельсовета

Задержание председателя сельсовета. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области председателя сельского совета разоблачили на получении взятки. Она обещала помочь с выделением земли под автозаправку. Чиновницу задержали во время передачи денег.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, председатель одного из сельских советов в Одесской области требовала и получила деньги от директора частного предприятия. Прокуроры и полицейские разоблачили ее "на горячем" во время получения 95 тысяч гривен. Именно в такую сумму чиновница оценила свое содействие в выделении земельного участка коммунальной собственности. Речь идет о земле площадью 0,04 гектара, которую предприниматель планировал использовать для размещения автозаправочной станции.

Кроме самого выделения участка, председатель сельсовета обещала беспрепятственное прохождение всей процедуры. В частности, она гарантировала "проведение" вопроса через земельную комиссию, которую возглавляла, а также принятие решения на двух сессиях сельского совета.

Что грозит

Правоохранители задокументировали эти действия в рамках уголовного производства. Сейчас прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для чиновницы. Также решается вопрос о ее отстранении от занимаемой должности.

За получение неправомерной выгоды должностным лицом Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Также суд может принять решение о конфискации имущества и запрет занимать должности в органах власти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, мы сообщали, что НАБУ проводили обыски в пограничной службе — изъяли более 850 тысяч долларов. Также мы писали, что в Киеве разоблачили взяточников, которые помогали избежать мобилизации.