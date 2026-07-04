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Головна Одеса На Одещині Зеленський пропів нараду щодо посилення ППО новими гелікоптерами

На Одещині Зеленський пропів нараду щодо посилення ППО новими гелікоптерами

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 16:30
Візит Зеленського в Одеську область 4 липня: провів нараду із ВМС щодо посилення ППО
Президент Володимир Зеленський та Головком ЗСУ Олександр Сирський під час візиту на Одещину. Фото: Володимир Зеленський / Х

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом в Одеську області в суботу, 4 липня. Глава держави провів координаційну нараду з Командуванням Військово-Морських сил Збройних Сил, під час якої обговорили посилення безпеки Південного регіону. Зокрема, збільшення кількості гелікоптерів для кращої роботи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пвідомлення Володимира Зеленського в соцмережах.

Новина доповнюється...

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Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
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