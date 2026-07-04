Зеленский посетил Одесскую область 4 июля: провел совещание с ВМС по вопросам укрепления ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Одесскую область в субботу, 4 июля. Глава государства провел координационное совещание с командованием Военно-морских сил Вооруженных сил, в ходе которого обсудили усиление безопасности Южного региона. В частности, увеличение количества вертолетов для более эффективной работы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсетях.

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