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Главная Одесса На Одесчине Зеленский провел совещание по вопросу укрепления ПВО с помощью новых вертолетов

На Одесчине Зеленский провел совещание по вопросу укрепления ПВО с помощью новых вертолетов

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 16:30
Зеленский посетил Одесскую область 4 июля: провел совещание с ВМС по вопросам укрепления ПВО
срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Одесскую область в субботу, 4 июля. Глава государства провел координационное совещание с командованием Военно-морских сил Вооруженных сил, в ходе которого обсудили усиление безопасности Южного региона. В частности, увеличение количества вертолетов для более эффективной работы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсетях.

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Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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