Зеленский посетил Одесскую область 4 июля: провел совещание с ВМС по вопросам укрепления ПВО

На Одесчине Зеленский провел совещание по вопросу укрепления ПВО с помощью новых вертолетов
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Дата публикации 4 июля 2026 16:30
срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Одесскую область в субботу, 4 июля. Глава государства провел координационное совещание с командованием Военно-морских сил Вооруженных сил, в ходе которого обсудили усиление безопасности Южного региона. В частности, увеличение количества вертолетов для более эффективной работы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсетях.
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