В Одесі жінка зруйнувала могилу рідного батька — вирок суду

Чоловік прийшов на цвинтар. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині жінка каменем пошкодила могилу рідного батька. Причиною такого вчинку стала розмова з тіткою. Суд вирішив суворо не карати порушницю, адже вона є багатодітною матір'ю.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Любашівського районного суду Одеської області.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, мешканка Любашівки посварилася з тіткою на побутовому ґрунті. Ввечері того ж дня вона пішла на кладовище до могили свого батька. Перебуваючи там, жінка отримала від тітки повідомлення на телефон, яке її обурило. Рознервувавшись, вона взяла з землі камінь і кілька разів вдарила по надгробку та дерев'яному хресту, пошкодивши їх.

Що вирішив суд

Під час судового засідання жінка свою провину повністю визнала. Суддя врахував, що вона має позитивні характеристики за місцем проживання, а також виховує шістьох малолітніх дітей. Крім того, підсудна сама повністю відремонтувала надгробок і хрест за власні кошти. Тому жінку засудили до пробаційного нагляду строком на один рік.

Нагадаємо, у Львові вандали пошкодили могили військових. Також у Києві чоловік сплюндрував поховання воїна.