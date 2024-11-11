В Одессе женщина разрушила могилу родного отца — приговор суда

На Одесчине женщина разрушила могилу отца — как ее наказал суд
В Одесской области женщина камнем повредила могилу родного отца. Причиной такого поступка стал разговор с тетей. Суд решил строго не наказывать нарушительницу, так как она является многодетной матерью.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Любашевского районного суда Одесской области.
Подробности дела
Согласно материалам суда, жительница Любашевки поссорилась с тетей на бытовой почве. Вечером того же дня она отправилась на кладбище к могиле своего отца. Находясь там, женщина получила от тети сообщение на телефон, которое ее возмутило. Разнервничавшись, она взяла с земли камень и несколько раз ударила по надгробию и деревянному кресту, повредив их.
Что решил суд
В ходе судебного заседания женщина свою вину полностью признала. Судья учел, что у нее положительные характеристики по месту жительства, а также она воспитывает шестерых малолетних детей. Кроме того, подсудимая сама полностью отремонтировала надгробие и крест за собственные средства. Поэтому женщина была приговорена к пробационному надзору сроком на один год.
Напомним, во Львове вандалы повредили могилы военных. Также в Киеве мужчина разгромил погребение воина.
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