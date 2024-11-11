В Одессе женщина разрушила могилу родного отца — приговор суда

Мужчина пришел на кладбище. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области женщина камнем повредила могилу родного отца. Причиной такого поступка стал разговор с тетей. Суд решил строго не наказывать нарушительницу, так как она является многодетной матерью.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Любашевского районного суда Одесской области.

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Подробности дела

Согласно материалам суда, жительница Любашевки поссорилась с тетей на бытовой почве. Вечером того же дня она отправилась на кладбище к могиле своего отца. Находясь там, женщина получила от тети сообщение на телефон, которое ее возмутило. Разнервничавшись, она взяла с земли камень и несколько раз ударила по надгробию и деревянному кресту, повредив их.

Что решил суд

В ходе судебного заседания женщина свою вину полностью признала. Судья учел, что у нее положительные характеристики по месту жительства, а также она воспитывает шестерых малолетних детей. Кроме того, подсудимая сама полностью отремонтировала надгробие и крест за собственные средства. Поэтому женщина была приговорена к пробационному надзору сроком на один год.

Напомним, во Львове вандалы повредили могилы военных. Также в Киеве мужчина разгромил погребение воина.