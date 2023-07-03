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На Одещині з'явилися генератори у навчальних закладах

3 липня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області з'явилися генератори у навчальних закладах
Генератори для навчальних закладів. Фото: Олександр Лончак
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Заклади професійно-технічної освіти Одеської області отримали нові потужні генератори. Це дозволить у випадку довготривалих локдаунів не переривати навчальний процес. 

Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

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За його словами, освітяни генератори отримали у рамках програми "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України".

"Чому не на школи, передбачаючи такі коментарі, даю відповідь. Тому що ця європейська програма спрямована на підтримку профтехосвіти. Але ми хвилюємося і за інших. І засновникам бажаю хвилюватися в тому ж напрямку. Літо пробіжить, мов одна мить. Сценарії розгортання подій передбачити важко (та й не наше це завдання), але і цього року ніхто не обіцятиме нам легкої зими", — наголосив Лончак.

Що отримали

  • 21 генератор потужністю 7 кВт;
  • 10 дизельних генераторів потужністю 50 кВт.

Працівники навчальних закладів додали, що використовуватимуть генератори у напружені моменти осінньо-зимового періоду. Це допоможе дітям здобути освіту та допомогу викладачів віч-на-віч.

Нагадаємо, країни Європи продовжують допомагати відновлювати Україну. Відтак, Франція та Німеччина нададуть чергову фіндопомогу в загальному розмірі майже 450 млн євро.

Додамо, раніше ми писали, що протягом найближчих трьох років Велика Британія виділить 3 мільярди доларів США у вигляді фінансової підтримки для України. Завдяки цьому Україна зможе залучити інвестиції та інновації.

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