В Одеській області з'явилися генератори у навчальних закладах

Генератори для навчальних закладів. Фото: Олександр Лончак

Заклади професійно-технічної освіти Одеської області отримали нові потужні генератори. Це дозволить у випадку довготривалих локдаунів не переривати навчальний процес.

Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

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За його словами, освітяни генератори отримали у рамках програми "EU4Skills: Кращі навички для сучасної України".

"Чому не на школи, передбачаючи такі коментарі, даю відповідь. Тому що ця європейська програма спрямована на підтримку профтехосвіти. Але ми хвилюємося і за інших. І засновникам бажаю хвилюватися в тому ж напрямку. Літо пробіжить, мов одна мить. Сценарії розгортання подій передбачити важко (та й не наше це завдання), але і цього року ніхто не обіцятиме нам легкої зими", — наголосив Лончак.

Що отримали

21 генератор потужністю 7 кВт;

10 дизельних генераторів потужністю 50 кВт.

Працівники навчальних закладів додали, що використовуватимуть генератори у напружені моменти осінньо-зимового періоду. Це допоможе дітям здобути освіту та допомогу викладачів віч-на-віч.

Нагадаємо, країни Європи продовжують допомагати відновлювати Україну. Відтак, Франція та Німеччина нададуть чергову фіндопомогу в загальному розмірі майже 450 млн євро.

Додамо, раніше ми писали, що протягом найближчих трьох років Велика Британія виділить 3 мільярди доларів США у вигляді фінансової підтримки для України. Завдяки цьому Україна зможе залучити інвестиції та інновації.