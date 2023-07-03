Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области появились генераторы в учебных заведениях arrow

В Одесской области появились генераторы в учебных заведениях

3 июля 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области появились генераторы в учебных заведениях
Генераторы для учебных заведений. Фото: Александр Лончак
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Учреждения профессионально-технического образования Одесской области получили новые мощные генераторы. Это позволит в случае длительных локдаунов не прерывать учебный процесс.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОВ Александр Лончак.

Читайте также:

По его словам, образовательные генераторы получили в рамках программы "EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины".

"Почему не на школы, предполагая такие комментарии, даю ответ. Потому что эта европейская программа направлена на поддержку профтехобразования. Но мы волнуемся и за других. И основателям желаю волноваться в том же направлении. Лето пробежит как мгновение. Сценарии развертывания событий предсказать тяжело (да и не наша эта задача), но и в этом году никто не будет обещать нам легкой зимы", — подчеркнул Лончак.

Что получили

  • 21 генератор мощностью 7 кВт;
  • 10 дизельных генераторов мощностью 50 кВт.

Сотрудники учебных заведений добавили, что будут использовать генераторы в напряженные моменты осенне-зимнего периода. Это поможет детям получить образование и помощь преподавателей с глазу на глаз.

Напомним, страны Европы продолжают помогать восстанавливать Украину. Следовательно, Франция и Германия окажут очередную финпомощь в общем размере почти 450 млн евро.

Добавим, ранее мы писали, что в ближайшие три года Великобритания выделит 3 миллиарда долларов США в виде финансовой поддержки для Украины. Благодаря этому, Украина сможет привлечь инвестиции и инновации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз