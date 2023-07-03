В Одесской области появились генераторы в учебных заведениях

Генераторы для учебных заведений. Фото: Александр Лончак

Учреждения профессионально-технического образования Одесской области получили новые мощные генераторы. Это позволит в случае длительных локдаунов не прерывать учебный процесс.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОВ Александр Лончак.

Читайте также:

По его словам, образовательные генераторы получили в рамках программы "EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины".

"Почему не на школы, предполагая такие комментарии, даю ответ. Потому что эта европейская программа направлена на поддержку профтехобразования. Но мы волнуемся и за других. И основателям желаю волноваться в том же направлении. Лето пробежит как мгновение. Сценарии развертывания событий предсказать тяжело (да и не наша эта задача), но и в этом году никто не будет обещать нам легкой зимы", — подчеркнул Лончак.

Что получили

21 генератор мощностью 7 кВт;

10 дизельных генераторов мощностью 50 кВт.

Сотрудники учебных заведений добавили, что будут использовать генераторы в напряженные моменты осенне-зимнего периода. Это поможет детям получить образование и помощь преподавателей с глазу на глаз.

Напомним, страны Европы продолжают помогать восстанавливать Украину. Следовательно, Франция и Германия окажут очередную финпомощь в общем размере почти 450 млн евро.

Добавим, ранее мы писали, что в ближайшие три года Великобритания выделит 3 миллиарда долларов США в виде финансовой поддержки для Украины. Благодаря этому, Украина сможет привлечь инвестиции и инновации.