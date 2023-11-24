На Одещині зʼявилося майже 20 тисяч платників податків, — ДПС

Колеги на діловому зібранні. Фото: pixabay

Від початку 2023 року в Одеській області стало на облік майже 20 тисяч платників податків. Станом на початок листопада у регіоні зареєстровано понад 200 тисяч найманих працівників.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДПС в Одеській області.

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У відомстві зазначають, що порівняно з минулим роком, цьогоріч кількість працевлаштованих осіб збільшилася на 6,6 тисяч осіб, а загальний приріст за 10 місяців складає 19,6 тисяч платників податків.

Скільки всього зареєстровано

101,9 тисяч — юридичних осіб;

140,6 тисяч — фізичних осіб-підприємців.

"Позитивна динаміка щодо кількості платників податків свідчить про активізацію підприємництва в Одеському регіоні, а відтак збільшення сплати податків та зборів до бюджетів всіх рівнів", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні для працівників бюджетної сфери можуть встановити різні ставки військового збору. Вони можуть стартувати зі звичних 1,5% і досягати 50%.

Додамо, з 1 січня 2024 року розміри єдиного соцвнеску (ЄСВ) та ставки єдиного податку, що повинні сплачувати фізособи-підприємці, оновлять. Це станеться внаслідок зміни показників, від яких вони залежать.

Також ми писали, що народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.