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В Одесской области появилось почти 20 тысяч налогоплательщиков, — ГНС

24 ноября 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области появилось почти 20 тысяч налогоплательщиков, — ГНС
Коллеги на деловом собрании. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала 2023 года в Одесской области стало на учет около 20 тысяч налогоплательщиков. На начало ноября в регионе зарегистрировано более 200 тысяч наемных работников.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Одесской области.

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В ведомстве отмечают, что по сравнению с прошлым годом, в этом году количество трудоустроенных лиц увеличилось на 6,6 тысячи человек, а общий прирост за 10 месяцев составляет 19,6 тысячи налогоплательщиков.

Сколько всего зарегистрировано

  • 101,9 тысяч — юридических лиц;
  • 140,6 тысяч — физических лиц-предпринимателей.

"Положительная динамика по количеству налогоплательщиков свидетельствует об активизации предпринимательства в Одесском регионе, а значит, увеличения уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине для работников бюджетной сферы могут установить разные ставки военного сбора. Они могут стартовать с привычных 1,5% и достигать 50%.

Добавим, с 1 января 2024 размеры единого соцвзноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые должны платить физлица-предприниматели, обновят. Это произойдет в результате изменения показателей, от которых они зависят.

Также мы писали, что народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

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