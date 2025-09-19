Відео
Головна Одеса На Одещині з’явився унікальний лабіринт із мушель

На Одещині з’явився унікальний лабіринт із мушель

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 11:08
Перший лабіринт із мушель рапанів з’явився на Одещині
Унікальний лабірин із рапанів. Фото: Лана Вєтрова

У селі Молодіжне на Одещині відкрили нову туристичну локацію — перший в Україні лабіринт із мушель рапанів. Для його створення використали понад 134 тонни мушель, які збирали кілька років. Локацію вже внесли до Національного реєстру рекордів.

Про це на своїй сторінці повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Національний рекорд

У парку для сімейного відпочинку "Нью Васюки" в селі Молодіжне з’явився незвичний лабіринт із мушель рапанів. Його внесли до Національного реєстру рекордів України як перший у країні. Довжина перегородок лабіринту сягає майже пів кілометра — 486 метрів, товщина стін становить 25 см, а площа — 911,3 кв. м. Для будівництва використали понад 134 тонни мушель, які збирали на різних морських узбережжях після штормів.

Мушлі очищували природним способом — під сонцем вони висихали та вивітрювалися. За словами керівниці Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової, цей процес тривав роками й потребував великого терпіння. Власник екопарку Василь Волошинов наполегливо йшов до мети, і результатом стала унікальна туристична атракція, якої немає аналогів в Україні.

"Цей процес тривав роками і вимагав неабиякого терпіння. Але власник екопарку Василь Волошинов був впевнений у результаті. А результатом став рекорд України "Перший лабіринт із мушель рапанів", — написала Вєтрова.

Одеса
Власник лабіринту з табличкою рекорду. Фото Лана Вєтрова

Нагадаємо, ми писали, що у Китаї збудували унікальний вантовий міст. Також ми повідомляли, що Усейн Болт розповів, чи зможе хтось перевершити його рекорд.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
