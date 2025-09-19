Первый лабиринт из раковин рапанов появился в Одесской области

Уникальный лабиринт из рапанов. Фото: Лана Ветрова

В селе Молодежное Одесской области открыли новую туристическую локацию — первый в Украине лабиринт из раковин рапанов. Для его создания использовали более 134 тонн раковин, которые собирали несколько лет. Локацию уже внесли в Национальный реестр рекордов.

Об этом на своей странице сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Национальный рекорд

В парке для семейного отдыха "Нью Васюки" в селе Молодежное появился необычный лабиринт из ракушек рапанов. Его внесли в Национальный реестр рекордов Украины как первый в стране. Длина перегородок лабиринта достигает почти полкилометра - 486 метров, толщина стен составляет 25 см, а площадь — 911,3 кв. м. Для строительства использовали более 134 тонн ракушек, которые собирали на разных морских побережьях после штормов.

Ракушки очищали естественным способом - под солнцем они высыхали и выветривались. По словам руководительницы Национального реестра рекордов Ланы Ветровой, этот процесс длился годами и требовал большого терпения. Владелец экопарка Василий Волошинов настойчиво шел к цели, и результатом стала уникальная туристическая аттракция, которой нет аналогов в Украине.

"Этот процесс длился годами и требовал большого терпения. Но владелец экопарка Василий Волошинов был уверен в результате. А результатом стал рекорд Украины "Первый лабиринт из ракушек рапанов", — написала Ветрова.

Владелец лабиринта с табличкой рекорда. Фото Лана Ветрова

