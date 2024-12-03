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На Одещині з'являться платні дороги — коли

3 грудня 2024 20:01
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стало відомо, коли на Одещині з'являться платні дороги
Машини на дорозі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеська область одна з п'яти, де можуть з'явитися платні дороги. Втім, для цього потрібно виміряти транспортний потік, щоби бізнес міг окупитися. Крім того, необхідно підготувати відповідне законодавство. 

Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів народний депутат Володимир Крейденко.

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Вивчають дороги

За словами політика, зараз представники влади та європейські консультанти займаються вивченням перспективних магістралей, які можуть стати платними. Адже щоби дорога окупилася, нею мають за добу проїжджати 18 тис. автомобілів.

"Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська області — це напрямки, в яких зараз замірюється інтенсивність руху, для того, щоби зрозуміти перспективність введення на цих напрямках платних доріг", — сказав Володимир Крейденко.

Плани і строки

Депутат зазначив, що сьогодні необхідно розробити закони та підзаконні акти, які регулюватимуть цей бізнес. Якщо почати робити це вже сьогодні, то запровадження платних доріг можна очікувати не раніше, ніж за п'ять років.

Нагадаємо, раніше в уряді заявляли, що платні дороги не будуватимуться до завершення війни. Водночас в агентстві відновлення та розвитку інфраструктури готують техніко-економічне обґрунтування цього проєкту.

дороги авто Одеська область Одеська ОДА платні дороги

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