Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине появятся платные дороги — когда arrow

На Одесчине появятся платные дороги — когда

3 декабря 2024 20:01
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Стало известно, когда в Одесской области появятся платные дороги
Машины на дороге. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесская область одна из пяти, где могут появиться платные дороги. Впрочем, для этого нужно измерить транспортный поток, чтобы бизнес мог окупиться. Кроме того, необходимо подготовить соответствующее законодательство.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал народный депутат Владимир Крейденко.

Читайте также:

Изучают дороги

По словам политика, сейчас представители власти и европейские консультанты занимаются изучением перспективных магистралей, которые могут оказаться платными. Ведь чтобы дорога окупилась, по ней должны в сутки проезжать 18 тыс. автомобилей.

"Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская области — это направления, в которых сейчас замеряется интенсивность движения, для того чтобы понять перспективность введения на этих направлениях платных дорог", — сказал Владимир Крейденко.

Планы и сроки

Депутат отметил, что сегодня необходимо разработать законы и подзаконные акты, регулирующие этот бизнес. Если начать делать это уже сегодня, то введение платных дорог можно ожидать не раньше, чем через пять лет.

Напомним, ранее в правительстве заявляли, что платные дороги не будут строиться до завершения войны. В то же время в агентстве восстановления и развития инфраструктуры готовят технико-экономическое обоснование этого проекта.

дороги авто Одесская область Одесская ОГА платные дороги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:28 Известный журналист "уничтожил" тренера Полесья за ужасную игру

20:20 Синоптики предупредили водителей и пешеходов об угрозе завтра

20:15 Во Львове Остап Стахив вышел из СИЗО — за него внесли залог

20:01 На Одесчине появятся платные дороги — когда

20:00 Что будет с бронированием при восстановлении на аспирантуре

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

19:25 Зеленский отреагировал на исследование о краже детей из ВОТ

19:21 Венедиктова сообщила, в каких видах спорта выступают россияне

Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

19:09 Отключения света будут дольше — график от Укрэнерго на завтра

19:09 Отключение света в Одессе — графики на среду 4 декабря

20:28 Известный журналист "уничтожил" тренера Полесья за ужасную игру

20:20 Синоптики предупредили водителей и пешеходов об угрозе завтра

20:15 Во Львове Остап Стахив вышел из СИЗО — за него внесли залог

20:01 На Одесчине появятся платные дороги — когда

20:00 Что будет с бронированием при восстановлении на аспирантуре

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

19:25 Зеленский отреагировал на исследование о краже детей из ВОТ

19:21 Венедиктова сообщила, в каких видах спорта выступают россияне

Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

19:09 Отключения света будут дольше — график от Укрэнерго на завтра

19:09 Отключение света в Одессе — графики на среду 4 декабря

Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК