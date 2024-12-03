Стало известно, когда в Одесской области появятся платные дороги

Машины на дороге. Фото: Новини.LIVE

Одесская область одна из пяти, где могут появиться платные дороги. Впрочем, для этого нужно измерить транспортный поток, чтобы бизнес мог окупиться. Кроме того, необходимо подготовить соответствующее законодательство.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал народный депутат Владимир Крейденко.

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Изучают дороги

По словам политика, сейчас представители власти и европейские консультанты занимаются изучением перспективных магистралей, которые могут оказаться платными. Ведь чтобы дорога окупилась, по ней должны в сутки проезжать 18 тыс. автомобилей.

"Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская области — это направления, в которых сейчас замеряется интенсивность движения, для того чтобы понять перспективность введения на этих направлениях платных дорог", — сказал Владимир Крейденко.

Планы и сроки

Депутат отметил, что сегодня необходимо разработать законы и подзаконные акты, регулирующие этот бизнес. Если начать делать это уже сегодня, то введение платных дорог можно ожидать не раньше, чем через пять лет.

Напомним, ранее в правительстве заявляли, что платные дороги не будут строиться до завершения войны. В то же время в агентстве восстановления и развития инфраструктуры готовят технико-экономическое обоснование этого проекта.