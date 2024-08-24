На щастя граната викотилась з машини і тільки поранила жертву пограбування, а злодія посадили на 11 років

На Одещини злодій хотів пограбувати сковувачів металу та кинув у них гранату — що вирішив суд
В Одеській області закінчився суд над мешканцем Білгород-Дністровського району, який за допомогою гранати спробував пограбувати скуповувачів брухту. Через вибух гранати постраждав підліток, а суд призначив злодію 11 років тюрми з конфіскацією.
Про це повідомляється на сайті одеської Нацполіції.
В чому суть справи
Як з'ясувало слідство, злодій побачив автомобіль, за допомогою приватні підприємці 23 та 17 років займалися купівлею металобрухту. Зрозумівши, що у них є при собі гроші, зловмисник запропонував купити у нього брухт. Для цього було треба заїхати за ключами від будинку матері. Але замість ключів зловмисник взяв ручну осколкову гранату М-67.
Дорогою він попросив зупинити авто та, вийшовши з нього, почав вимагати у водія чотири тисячі гривень, погрожуючи гранатою. Не отримавши бажаного, зловмисник кинув гранату в автомобіль з людьми, але, на щастя, вона викотилась з машини і вибухнула поруч.
Унаслідок вибуху юнака було госпіталізовано до лікарні з непроникаючим осколковим пораненням, а сам злодій втік. Проте поліцейські швидко його затримали, а вдома знайшли канабіс.
Що вирішив суд
Суд висунув обвинувачуваному цілу низку статей. В тому числі зберіганні бойових припасів, замах на вбивство двох осіб, розбій в умовах воєнного стану та зберігання наркотиків без мети збуту.
За рішенням суду злодій проведе наступні 11 років у в'язниці, а його майно буде конфісковано.
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